கோவில்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்நிறுத்தம்
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, கோவில்பட்டி மின் கோட்ட துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக். 17) மின்விநியோகம் இருக்காது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, கோவில்பட்டி மின் கோட்ட துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக். 17) மின்விநியோகம் இருக்காது.
அதன்படி, கழுகுமலை, கோவில்பட்டி, எப்போதும்வென்றான், விஜயாபுரி, சிட்கோ, செட்டிகுறிச்சி, சன்னது புதுக்குடி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என, கோவில்பட்டி கோட்ட மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) குருசாமி செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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