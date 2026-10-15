ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் தேங்கிய மழைநீா் அகற்றம்
தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆத்தூா் பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள்.
ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் மழைநீா் தேங்கிய பகுதிகளில் நீரை வெளியேற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆத்தூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் புதன்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. தொடா் மழையால் ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் உள்ள சில தெருக்களில் ஆங்காங்கே மழைநீா் தேங்கியது. ஆத்தூா் பேரூராட்சி 3-ஆவது வாா்டில் உள்ள தைக்கா தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கிய மழை நீரை விரைந்து வெளியேற்றுமாறு பணியாளா்களுக்கு ஆத்தூா் பேரூராட்சித்தலைவா் ஏ.கே.கமால்தீன் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, ஆத்தூா் பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள் ஆங்காங்கே தேங்கியிருந்த மழைநீரை விரைந்து வெளியேற்றினா்.
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