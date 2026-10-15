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ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் தேங்கிய மழைநீா் அகற்றம்

தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட ஆத்தூா் பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள்.

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ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் மழைநீா் தேங்கிய பகுதிகளில் நீரை வெளியேற்றும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆத்தூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் புதன்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. தொடா் மழையால் ஆத்தூா் பேரூராட்சியில் உள்ள சில தெருக்களில் ஆங்காங்கே மழைநீா் தேங்கியது. ஆத்தூா் பேரூராட்சி 3-ஆவது வாா்டில் உள்ள தைக்கா தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கிய மழை நீரை விரைந்து வெளியேற்றுமாறு பணியாளா்களுக்கு ஆத்தூா் பேரூராட்சித்தலைவா் ஏ.கே.கமால்தீன் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, ஆத்தூா் பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள் ஆங்காங்கே தேங்கியிருந்த மழைநீரை விரைந்து வெளியேற்றினா்.

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