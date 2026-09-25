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‘வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்’

தூத்துக்குடி மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு மற்றும் வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகுகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ள வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப்படம்

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தூத்துக்குடி மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு மற்றும் வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகுகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ள வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தூத்துக்குடி மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு மற்றும் வட்டார இயக்க மேலாண்மை அலகுகளில் காலியாகவுள்ள 22 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பணியிடங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ளன.

இதற்கான தகுதி மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றுகளின் நகல்களுடன், தூத்துக்குடி மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.

விண்ணப்பங்கள் அக். 16ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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