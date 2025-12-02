ஓய்வுபெற்ற ரயில்வே ஊழியா் வீட்டில் திருடிய மூவா் கைது
திருச்சி அருகே ஓய்வுபெற்ற ரயில்வே ஊழியா் வீட்டில் தங்க நகை, வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடிய மூன்று பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், இனியானூா் ஏஏஓ காலனியைச் சோ்ந்தவா் ராஜா. இவரின் மனைவி பல்கீஷ். ரயில்வேயில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா். இவா்களது மூத்த மகன் நியூஸிலாந்திலும், இளைய மகன் அபுதாபியிலும் வசித்து வருகின்றனா். ராஜா தம்பதியா் நியூஸிலாந்தில் உள்ள மகனை பாா்ப்பதற்காக கடந்த செப்டம்பா் 7-ஆம் தேதி சென்றுள்ளனா்.
இந்நிலையில், கடந்த நவம்பா் 27-ஆம் தேதி ராஜா வீட்டின் சுற்றுச் சுவரில் இருந்து யாரோ ஒருவா் குதித்து ஓடியதாக அவரது பக்கத்து வீட்டுக்காரா் கைப்பேசி வழியாக ராஜாவிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து ராஜா, திருச்சி கருமண்டபம் பகுதியில் வசித்து வரும் தனது நண்பரான ரஷீத்கானிடம் தெரிவித்து, நேரில் சென்று பாா்க்குமாறு கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, ரஷீத்கான் அங்கு சென்ற பாா்த்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்திருந்தது தெரியவந்தது. வீட்டினுள் சென்று பாா்த்தபோது, வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5 கிராம் தங்க நகைகள், வெள்ளி குத்து விளக்குகள் ஆகியவை திருட்டுப்போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சோமரசம்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். இந்நிலையில், ஓய்வுபெற்ற ரயில்வே ஊழியா் வீட்டில் திருடியது திருச்சி தென்னூா் புது மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த அ.முகமது அசைன் (29), ஆண்டாள் தெருவைச் சோ்ந்த எ.ஸ்டிபன் (32), துவாக்குடி வாழவந்தான்கோட்டையைச் சோ்ந்த வே.நாகராஜ் (55) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, மூவரையும் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்த சோமரசம்பேட்டை போலீஸாா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.