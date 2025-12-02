திருச்சி

திருமண மண்டபத்தில் பணம் திருடிய 2 போ் கைது

திருச்சியில் திருமண மண்டபத்தில் ரூ.40 ஆயிரம் திருடிய வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
Published on

திருச்சியில் திருமண மண்டபத்தில் ரூ.40 ஆயிரம் திருடிய வழக்கில் இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி மாவட்டம், சோமரசம்பேட்டை கீழவயலூரைச் சோ்ந்தவா் து.ரவிசந்திரன் (52). இவரின் மகன் திருமணம் திருச்சி உறையூா் கைத்தறி திருமண மண்டபத்தில் கடந்த நவம்பா் 30-ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

அப்போது, மண்டபத்தின் அறையில் சட்டையை கழற்றிவைத்துவிட்டு குளிப்பதற்கு ரவிசந்திரன் சென்றுள்ளாா். பின்னா், திரும்பிவந்து பாா்த்தபோது சட்டை பையில் வைத்திருந்த ரூ.40 ஆயிரத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், உறையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். இந்நிலையில், இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது பொன்மலை மேல அம்பிகாபுரத்தைச் சோ்ந்த கி.நாகராஜ் (50), உறையூா் பஞ்சவா்ண சுவாமி கோயில் வீதியைச் சோ்ந்த ப.ரங்கராஜ் (46) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இருவரையும் திங்கள்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ.40 ஆயிரம் ரொக்கத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com