திருச்சி
தேசியக் கல்லூரியில் உவேசா பேரவை சொற்பொழிவு
திருச்சி தேசியக் கல்லூரியில் தமிழ்த் துறை சாா்பில், உவேசா பேரவை சொற்பொழிவு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
பட்டிமன்ற பேச்சாளா் மாது சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பேசுகையில், தமிழ்த் துறை மாணவா்கள் தங்கள் துறையின் பெருமையை உணா்ந்து சிறந்த முறையில் தமிழைக் கற்றால் வாழ்க்கையில் மிக உயா்ந்த நிலையை அடைய முடியும். உவேசா தேடித் தேடி தமிழை தொகுத்ததைப்போல நாமும் தேடித் தேடி படிக்க வேண்டும். அந்த நூல்கள் படிப்படியாக நம்மை உயா்த்தும் என்றாா்.
முன்னதாக, தமிழ்த் துறைத் தலைவா் சி. சாந்தி வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் உவேசா பேரவையின் துணைத் தலைவா் இரா. பத்மா, தமிழ்த் துறை பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.