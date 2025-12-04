ஸ்ரீரங்கம் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் 95% நிறைவு: மேயா் தகவல்
ஸ்ரீரங்கம் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் 95 விழுக்காடு நிறைவு பெற்றுள்ளதாக திருச்சி மாநகராட்சி மேயா் மு. அன்பழகன் தெரிவித்தாா்.
நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறையின் சாா்பில், ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனை அருகே ரூ.11.10 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
கட்டுமானப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், மேயா் மு. அன்பழகன், வியாழக்கிழமை பணிகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், அவா் கூறியதாவது: புதிய பேருந்து நிலையம் 1.080 ஏக்கா் பரப்பளவு கொண்டது. கட்டடத்தின் மொத்த பரப்பளவு 34,218.47 சதுர அடி.
இதில், 18, 535.45 சதுர அடியில் தரைத்தளம், 14,498 சதுர அடியில் முதல் தளம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. தரைத் தளத்தில் 8 பேருந்துகள் நிறுத்தவும், 22 கடைகள் மற்றும் பயணிகள் காத்திருப்பு அறைகள் இடம்பெறும். முதல் தளத்தில் 260 நபா்கள் அமரும் வகையில் பல்நோக்கு சிறிய அரங்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆண்கள், பெண்களுக்கு தனித்தனியாக கழிப்பிட வசதிகளும் உள்ளன. சிற்றுண்டி அரங்கத்தில் உணவு அருந்து கூடமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் 95 சதவீதம் முடிவுற்றுள்ளன. எஞ்சியுள்ள பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்றாா் மேயா்.
இந்த ஆய்வின்போது, செயற்பொறியாளா் செல்வராஜ், உதவி செயற்பொறியாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, உதவி ஆணையா் சசிகலா மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் உடனிருந்தனா்.