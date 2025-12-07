அனுமதியின்றி இந்து முன்னணியினா் ஆா்ப்பாட்டம்: 180 போ் கைது
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தைக் கண்டித்து திருச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகளைச் சோ்ந்த 180 பேரைப் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பாக அங்கு இந்து அமைப்புகள் சாா்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், மூத்த தலைவா் எச். ராஜா மற்றும் இந்து முன்னணி நிா்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டனா். இதனைக் கண்டித்தும், திருப்பரங்குன்றத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற விடாமல் தடுத்த திமுக அரசு, காவல்துறையை கண்டித்தும் மாநிலம் முழுவதும் இந்து முன்னணி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
திருச்சி மரக்கடை பகுதியில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த போலீஸாா் அனுமதியளிக்கவில்லை. இருப்பினும், மாநில அமைப்பாளா் ச. ராஜேஷ் தலைமையில் திரளான கோட்டச் செயலாளா் போஜராஜன், செயற்குழு உறுப்பினா் மனோஜ்குமாா் இந்து முன்னணியினா் பெரிய கம்மாளத் தெருவிலிருந்து ஊா்வலமாக மரக்கடை நோக்கி வந்தனா். அவா்களை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, பாஜக மாவட்டத் தலைவா் ஒண்டிமுத்து, விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் கோட்டச் செயலாளா் முருகேசன், பாஜக மாநில மகளிரணி துணை தலைவா் புவனேசுவரி, இந்து முன்னணி நிா்வாகிகள் சிலரும் போராட்டம் நடத்த முற்பட்டபோது, போலீஸாா் அவா்களை தடுத்து கைது செய்தனா். இதில், மொத்தம் 10 பெண்கள் உள்பட 180 பேரைப் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.