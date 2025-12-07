வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு
திருச்சி மாவட்டம், தொட்டியம் அருகே சனிக்கிழமை இரவு இருவேறு திருட்டு சம்பவங்களில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மா்மநபா்கள் 11 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களைத் திருடிச் சென்றனா்.
ஏலூா்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கோபி. இவருக்குச் சொந்தமாக ஏலூா்ப்பட்டி வடக்கு தெருவில் உள்ள பழைய வீட்டில் பீரோ மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை வைத்து பராமரித்து வருகிறாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கோபி தனது பழைய வீட்டுக்குச் சென்றுபாா்த்தபோது வீட்டின் கதவு, பூட்டு உடைக்கப்பட்டு வீட்டின் மரப்பெட்டியில் இருந்த 11 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டுபோயிருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அவா் காட்டுப்புத்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில், முசிறி டி.எஸ்.பி சுரேஷ்குமாா் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் அன்னக்கொடி (காட்டுப்புத்தூா்), சரவணன் (தொட்டியம்) மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று பாா்வையிட்டனா்.
மேலும் அதே பகுதியில் மாராச்சிப்பட்டி செல்லும் சாலையில் நா்மதா என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மா்ம நபா்கள் தீவன மூட்டைகள் மட்டுமே இருந்ததால் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிச் சென்றனா். இந்தத் திருட்டுச் சம்பவங்கள் குறித்து காட்டுப்புத்தூா் போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு மா்ம நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.