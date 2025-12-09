சென்னை எழும்பூரில் மறுசீரமைப்புப் பணி: சில ரயில்கள் தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும்
சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக சில ரயில்கள் தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும் அல்லது தாம்பரத்துடன் நிற்கும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்த செய்திக்குறிப்பு: சென்னை எழும்பூரில் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், கீழ்கண்ட சில ரயில்கள் சென்னை எழும்பூருக்குப் பதிலாக, தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும் அல்லது தாம்பரத்துடன் நிற்கும்.
அதன்படி, தஞ்சாவூா் - சென்னை எழும்பூா் உழவன் விரைவு ரயிலானது (16866) வரும் 15 ஆம் தேதி முதல் பிப். 2 வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே செல்லும். மறுமாா்க்கமாக, சென்னை எழும்பூா் - தஞ்சாவூா் உழவன் விரைவு ரயிலானது (16865) வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் பிப். 3 ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும்.
கொல்லம் - சென்னை எழும்பூா் அனந்தபுரி விரைவு ரயிலானது (20636) வரும் டிச. 15 ஆம் தேதி முதல் பிப். 2 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் தாம்பரம் வரை மட்டுமே செல்லும். மறுமாா்க்கமாக, சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் அனந்தபுரி விரைவு ரயிலானது (20635) வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் பிப். 3 ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும்.
ராமேசுவரம் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16752) வரும் 15 ஆம் தேதி முதல் பிப். 2 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் தாம்பரம் வரை மட்டுமே செல்லும். மறுமாா்க்கமாக, சென்னை எழும்பூா் - ராமேசுவரம் விரைவு ரயிலானது (16751) வரும் டிச. 16 முதல் பிப். 3 ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்திலிருந்து புறப்படும்.