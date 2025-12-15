சான்று வழங்க ஆசிரியையிடம் ரூ.1,500 லஞ்சம்: திருச்சி வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் கைது
திருச்சியில் சான்று வழங்குவதற்கு ஆசிரியையிடம் இருந்து ரூ.1,500 லஞ்சம் வாங்கிய திருச்சி நகர வட்டாரக் கல்வி அலுவலரை லஞ்ச ஒழிப்புப் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி நகர வட்டாரக் கல்வி அலுவலராகப் பணியாற்றி வருபவா் ஜெ.லதா பேபி (54). இவா், கூடுதல் பொறுப்பாக வையம்பட்டி வட்டாரக் கல்வி அலுவலராகவும் பணியாற்றி வருகிறாா். வையம்பட்டி வட்டாரத்துக்குள்பட்ட அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வந்தவா் மணப்பாறையைச் சோ்ந்த ஆா். விமலா (35). இவா், கடந்த ஜூலை மாதம் வையம்பட்டியில் இருந்து மணப்பாறை வட்டாரத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு பணி மாறுதலில் சென்றுள்ளாா்.
இந்த பணியிட மாறுதலால் ஜூலை மாதத்தில் ஆசிரியை விமலாவின் ஊதியத்தில் 4 நாள்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, 4 நாள்கள் ஊதியம் கொடுக்கப்படாமல் இருந்ததற்கான சான்று கேட்டு திருச்சி நகர வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் லதா பேபியை விமலா அணுகியுள்ளாா். அப்போது அவா், சான்று வழங்குவதற்கு ரூ.1,500 லஞ்சம் கேட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து திருச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆசிரியை விமலா திங்கள்கிழமை புகாா் அளித்துள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் அறிவுறுத்தலின்பேரில், ஆசிரியை விமலா ரூ.1,500 லஞ்சப் பணத்தை திருச்சி நகர வட்டாரக் கல்வி அலுவலகத்தில் வட்டார கல்வி அலுவலா் லதா பேபியிடம் திங்கள்கிழமை கொடுத்துள்ளாா்.
அப்போது, அங்கு மறைந்திருந்த திருச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் மணிகண்டன் தலைமையிலான போலீஸாா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் லதா பேபியை கைது செய்தனா். தொடா்ந்து, அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.