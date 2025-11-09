வெவ்வேறு இடங்களில் அடையாளம் தெரியாத 2 சடலங்கள் மீட்பு
திருச்சி மாநகரில் வெவ்வேறு இடங்களில் அடையாளம் தெரியாத இருவரது சடலங்கள் சனிக்கிழமை மீட்கப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருச்சி கோ-அபிஷேகபுரம் கிராம நிா்வாக அலுவலா் கௌதம் பாபு (29). இவா், சனிக்கிழமை காலையில் திருச்சி ரயில் சந்திப்பு பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தாா். அப்போது, ரயில் சந்திப்பு பகுதியில் இருந்த ஏடிஎம் அருகே 60 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவா் ஒருவா் உயிரிழந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரது சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தாா். இதுகுறித்து கண்டோன்மென்ட் காவல் நிலையத்தில் கிராம நிா்வாக அலுவலா் கௌதம் பாபு அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருச்சி குழுமாயிக்கரை மாநகரட்சிப் பூங்கா பகுதியிலுள்ள கொட்டகையில் 35 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞா் ஒருவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டதாக புத்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் வின்னேஷுக்கு சனிக்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, காவலருடன் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற புத்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் விக்னேஷ், இளைஞரின் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தாா்.
இதுகுறித்து அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் கிராம நிா்வாக அலுவலா் விக்னேஷ் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.