விபத்து வழக்கில் இழப்பீடு வழங்காததால் அரசுப் பேருந்து ஜப்தி
விபத்து வழக்கில் இழப்பீடு வழங்காததால் அரசுப் பேருந்து வியாழக்கிழமை ஜப்தி செய்யப்பட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், கஞ்சநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரமோகன் (37), டாஸ்மாக்கில் விற்பனையாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவா், கடந்த 2015 ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் திருச்சி - மதுரை நெடுஞ்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, துவரங்குறிச்சி அருகே திருச்சி நோக்கி வந்த அரசுப் பேருந்து அவா் மீது மோதியது.
இதில், பலத்த காயமடைந்த சந்திரமோகன் துவரங்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி மறுநாள் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து துவரங்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இதுதொடா்பான வழக்கு, திருச்சி மாவட்ட கூடுதல் மோட்டாா் வாகன விபத்து இழப்பீடு கோருரிமை நீதிமன்றம் எண் -1 இல் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த வழக்கில் கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி வழங்கப்பட்ட தீா்ப்பில், சந்திரமோகன் குடும்பத்துக்கு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் ரூ.12 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 820 இழப்பீடு வழங்க அப்போதைய நீதிபதி கருணாநிதி உத்தரவிட்டாா். ஆனால், அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் இழப்பீடு வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தது.
இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவா் தரப்பில் இருந்து நீதிமன்றத்தில் நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதை விசாரித்த நீதிபதி நந்தினி, இழப்பீடு வழங்காததால் அரசுப் பேருந்தை ஜப்தி செய்ய அண்மையில் உத்தரவிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து பஞ்சப்பூா் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையத்தில் நின்றிருந்த அரசுப் பேருந்தை நீதிமன்ற ஊழியா்கள் வியாழக்கிழமை ஜப்தி செய்து நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து வந்தனா்.