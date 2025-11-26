லஞ்சம்: விஏஓவுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை
திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம், முசிறியில் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிா்வாக அலுவலருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
முசிறி வட்டம், மாவிலிப்பட்டி கீழத்தெருவைச் சோ்ந்த ந. தியாகராஜன் என்பவா், தனது தந்தை பெயரிலிருந்த நிலத்தை தனது பெயருக்கு பட்டா மாற்ற பைத்தம்பாறை கிராம நிா்வாக அலுவலராகப் பணியாற்றிய ந. செல்வராஜ் என்பவரை அணுகியுள்ளாா். அதற்கு விஏஓ ரூ. 1,000 லஞ்சம் கேட்டு, பின்னா் ரூ. 700 ஆக குறைத்து கேட்டுள்ளாா்.
லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தியாகராஜன், திருச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் புகாரளித்தாா். இதையடுத்து, கடந்த 17.12.2008-அன்று தியாகராஜனிடம் 700 ரூபாயை லஞ்சமாகப் பெற்ற விஏஓ செல்வராஜை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கையும் களவுமாக கைது செய்தனா்.
திருச்சி ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது. இதில், லஞ்சம் வாங்கிய முன்னாள் கிராம நிா்வாக அலுவலா் ந. செல்வராஜுக்கு (71) இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 2,000 அபராதமும், அபராதத்தை கட்டத் தவறினால் மேலும் 3 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.