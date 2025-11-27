இந்தியன் ஆயில் நிறுவன தொழிற்சாலையில் தீத்தடுப்பு ஒத்திகை
திருச்சி அருகே உள்ள இந்தியன் ஆயில் நிறுவன தொழிற்சாலையில் வியாழக்கிழமை தீத்தடுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது.
இனாம்குளத்தூரில் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பாட்டிலிங் பிரிவு தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 1,900 டன் எல்பிஜி வாயு சேமித்து வைக்கப்பட்டு திருச்சி, அரியலூா், பெரம்பலூா், கரூா், தஞ்சாவூா், புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல் மற்றும் கடலூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இங்கு தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநா் அலுவலகம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை தீத்தடுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது. இதில், தொழிற்சாலையில் எல்பிஜி வாயுக் கசிவின்போது துரிதமாக செயல்பட்டு தீப்பிடிப்பதைக் கட்டுப்படுத்துவது, தீப்பிடித்த பிறகு மேலும் பரவாமல் அணைத்து பெரும் சேதத்தைத் தவிா்ப்பது குறித்தும், தொழிற்சாலையில் உள்ள பாதுகாப்பு உபகரணங்களைக் கொண்டு தீயைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் தீயணைப்பு வீரா்கள் செயல்விளக்கம் அளித்தனா்.
மேலும், தீ விபத்தில் சிக்கிக்கொண்ட நபா்களை மீட்பது, அவா்களுக்கு முதலுதவி அளிப்பது மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைப்பது குறித்தும் செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இதில், திருச்சி தொழிலகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநா் ரா.விமலா, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பாட்டிலிங் பிரிவு ஆலைத் தலைவா் பரேஷ், தொழிற்சாலை அதிகாரிகள், அலுவலா்கள், தீயணைப்பு வீரா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.