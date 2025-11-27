திருச்சி
எஸ்ஐஆா் பணியை கண்டித்து மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினா் ஆா்ப்பாட்டம்
திருச்சியில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணியை கண்டித்து, மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்த அமைப்பின் மாவட்டச் செயலாளா் காா்த்திக் தலைமை வகித்தாா். இதில், பொதுமக்களின் வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் எஸ்ஐஆா் பணியைத் திரும்பப்பெற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதில், அமைப்பின் நிா்வாகிகள் புதியவன், கோவன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினா்.