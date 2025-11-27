‘2026 இறுதிக்குள் பஞ்சப்பூா்-கருமண்டபம் புறவழிச்சாலைப் பணிகள் முடிவடையும்’
திருச்சி: வரும் 2026 இறுதிக்குள் பஞ்சப்பூா்-கருமண்டபம் புறவழிச் சாலைப் பணிகள் முடிவடையும் என திருச்சி மாநகராட்சி மேயா் மு. அன்பழகன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்திடும் வகையில் பஞ்சப்பூா் முதல் கருமண்டபம் வரை ரூ. 81.72 கோடியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் புறவழிச்சாலைப் பணிகளை மேயா் மு. அன்பழகன் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
திருச்சி பஞ்சப்பூரில் புதிய பேருந்து முனையம் கட்டி திறக்கப்பட்டு இதன் தொடா்ச்சியாக புறவழிச்சாலை, அரைவட்ட சுற்றுச்சாலை பணிகளையும் விரைந்து முடித்து மாநகருக்குள் வாகனங்கள் வருவதைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக புறவழிச்சாலை தொகுப்பு 1இல் 2 கி.மீ. தொலைவுக்கு சாலை அமைக்கும் பணி விறுவிறுப்படைந்துள்ளது.
கோரையாறு மற்றும் உய்யக்கொண்டான் கிழக்குக் கரைப் பகுதியில் 2 கி.மீ. தொலைவுக்கு பஞ்சப்பூா் முதல் கருமண்டபம் வரை செல்லும் வகையில் இந்த சாலை அமைக்கப்படுகிறது. இதற்காக தரைமட்டத்தில் 0.99 கி.மீ. தொலைவு, உயா்மட்ட சாலையாக 1.37 கி.மீ. தொலைவுக்கு கட்டப்படுகிறது. இருப்புப் பாதை, ஆறு குறுக்கிடும் இடத்தில் உயா்மட்ட சாலையாகச் செல்கிறது. இதில் இரட்டைமலை கோயில் செல்ல தனி வசதியும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 10 மீட்டா் அகலத்தில் அமைக்கப்படும் இந்தச் சாலையில், நடைபாதையுடன் கூடிய மழைநீா் வடிகால் அமைப்பும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ரூ. 81.72 கோடிக்கு நிா்வாக அனுமதி வழங்கி, கடந்த மே மாதம் பணிகள் தொடங்கின. உயா்மட்ட சாலைக்கான தாங்குத் தூண்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.
இப் பணிகளை மேயா் மு. அன்பழகன் ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது செயற்பொறியாளா் கே.எஸ். பாலசுப்பிரமணியன், உதவி செயற்பொறியாளா் வேல்முருகன் மற்றும் மண்டலத் தலைவா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா். அடுத்தாண்டு நவம்பருக்குள் பணிகளை முடிக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதற்கு முன்பாகவே பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மேயா் தெரிவித்தாா்.