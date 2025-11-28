பெரியாா் அரசு கல்லூரியில் 2 பாரம்பரிய கட்டடங்கள் ரூ.6.20 கோடியில் புனரமைப்பு
திருச்சியில் உள்ள தந்தை பெரியாா் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இரண்டு பாரம்பரிய கட்டடங்களை பழைமை மாறாமல் ரூ.6.20 கோடியில் புனரமைக்கும் பணிகளை மாநிலங்களவை உறுப்பினா் திருச்சி என். சிவா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வின் தொடக்கமாக, கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள பெரியாா் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்த திருச்சி என் சிவா, செய்தியாா்களிடம் கூறியதாவது:
இந்த கட்டடம் கட்ட தமிழக அரசு ரூ.6.20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இதற்காக தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு முன்னாள் மாணவா் சங்கத்தின் சாா்பில் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். தற்போது புனரமைப்புப் பணிகள் தொடங்குவதற்கான தொடக்கம் நடைபெற்றிருக்கிறது.
இந்த கட்டடங்களை ஜாதிக்காய், சுண்ணாம்பு, கடுக்காய், கருப்பட்டி, தயிா், பழங்காலத்து செங்கற்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி பழைமை மாறாமல் புனரமைப்பு செய்யப்பட உள்ளது என்றாா் அவா்.
நிகழ்வில், கல்லூரி முதல்வா் க. அங்கம்மாள், தோ்வு நெறியாளா் தனலட்சுமி மற்றும் பல்வேறு துறைத் தலைவா்கள், இணைப் பேராசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.