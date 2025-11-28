மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்க நிதி உள்பட 122 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
திருச்சி மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட 122 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
திருச்சி மாநகராட்சி மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் மாநகராட்சி மைய அலுவலக வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மேயா் மு. அன்பழகன் தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் லி. மதுபாலன், துணை மேயா் ஜி. திவ்யா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் நடைபெற்ற விவாதம்:
நாகராஜன் (திமுக): புதைவடிகால் பணிகள் சரிவர நடைபெறுவதில்லை. மழைநீா் வடிகால் தூா்வாரும் பணிகள் ஆங்காங்கே விடுபட்டுள்ளதால், தண்ணீா் தேங்கி வருகிறது.
ஜவஹா் (காங்.): வைகுந்த ஏகாதசி விழா நடைபெறுவதால், ஸ்ரீரங்கத்தில் அதிகளவில் தூய்மைப் பணியாளா்களை நியமிக்க வேண்டும். பக்தா்களின் வசதிக்காக கழிப்பறைகளை அமைக்க வேண்டும்.
விஜயலட்சுமி (திமுக): பிரதான சாலைகளை சீரமைப்பது போல, தெருவுக்குள் செல்லும் சாலைகளையும் சீரமைப்பதுடன், சீரமைப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியையும் அதிகரிக்க வேண்டும்.
எல். ரெக்ஸ் (காங்.): நாய்களைப் போல, பன்றிகளை அகற்ற நடவடிக்கை தேவை. வீட்டு மனை பிரிவுகளுக்காக, கனரக வாகனங்களால் சேதப்படும் சாலைகளை வீட்டுமனை நிறுவனங்களே சீரமைக்க உத்தரவிட வேண்டும். பால்பண்ணை போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்ய, அரியமங்கலம் ரயில்வே பாலத்தின் இறக்கத்தில் உய்யக்கொண்டான் வாய்க்கால் கரையிலிருந்து, மதுரை நெடுஞ்சாலை அணுகு சாலை வரை புதிய சாலை அமைக்க வேண்டும்.
மேயா், ஆணையா்: செங்கல்பட்டு பகுதியிலிருந்து ஆள்களை வரவழைத்து, பன்றிகள் பிடிக்கப்படும்.
சுரேஷ் (சிபிஎம்): சாலைகளை தோண்டும் தனியாா் கேஸ் நிறுவனத்துக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குவது அவசியம்.
பன்னீா்செல்வன் (திமுக): புதிதாக கட்டப்படும் காவிரி பாலம் அருகில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அருகிலுள்ள பகுதியில் மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும்.
சுரேஷ் (சிபிஐ): மேரீஸ் மேம்பாலப் பணியை விரைந்து முடித்து போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீா்வு காண வேண்டும். 80 அடி சாலையில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, நடைபயிற்சிக்கு உதவ வேண்டும். தெருக்களை சீரமைக்க கோட்டத்துக்கு ரூ. 1 கோடி ஒதுக்க வேண்டும்.
பைஸ் அகமது (மமக): தெப்பக்குளம் அருகே அகற்றப்பட்ட கடைகளில், அனைத்து சங்க வியாபாரிகளும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க பிரதிநிதித்துவப்படி கடைகளை ஒதுக்க வேண்டும்.
இதே போல, ராமதாஸ் (திமுக), கோவிந்தராஜ் (காங்.), விஜயா (திமுக), புதைவடிகால் பணிகளை விரைந்து முடித்து, மழைநீா் வடிகால்களை சீரமைக்க வேண்டும். அனைத்து உறுப்பினா்களும் மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினா் நியமனத்துக்கும், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு உணவு வழங்க நிதி ஒதுக்கியதற்கும் வாழ்த்து மற்றும் நன்றியை தெரிவித்ததுடன், சாலைகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தினா்.
மேயா்: ரூ. 100 கோடிக்கு சாலைகளை அமைக்க அரசிடம் அனுமதி கேட்டுள்ளோம். மழைக்காலம் முடிந்ததும் சாலைகள் அனைத்தும் சீரமைக்கப்படும். இதர கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
இதையடுத்து தமிழக அரசின் ஆணைப்படி, மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள், டெங்கு கொசு ஒழிப்புப் பணியாளா்கள், பொதுசுகாதார வாகன ஓட்டுநா்கள் என 3,243 பேருக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு இலவச உணவு வழங்க ரூ. 15.91 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட 122 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு:
தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி, திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் மாவட்ட அளவிலான குழு மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்து, ஒருவரை பரிந்துரைத்ததின் அடிப்படையில், திருச்சி உய்யகொண்டான்திருமலை கொடாப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த காதுகேளாத மாற்றுத்திறனாளியான ப. புவனேஸ்வரன் என்பவா் மாமன்ற நியமன உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு, வெள்ளிக்கிழமை பதவியேற்றுக்கொண்டாா். இவருக்கு மாநகராட்சி மேயா், துணை மேயா், ஆணையா், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
வெளியேறிய மாமன்ற உறுப்பினா்கள்:
கூட்டம் தொடங்கியதும் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பலா், வருகை பதிவேட்டில் கையொப்பமிட்டு வெளியே கிளம்பிச் சென்றனா். இவா்கள் அமைச்சரின் விழா ஒன்றில் பங்கேற்கச் சென்ாகத் தெரிகிறது.
இதே போல, துணை மேயா் ஜி. திவ்யா, அமைச்சரின் விழாவில் பங்கேற்கச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டுச் சென்றாா். இதனால் மாமன்ற கூட்டத்தில், பல வாா்டுகளின் மக்கள் பிரச்னைகளை எடுத்துக் கூற உறுப்பினா்களின்றி பல நாற்காலிகள் காலியாக இருந்தன.