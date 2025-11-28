ரூ.700 லஞ்சம்: மணப்பாறை மாரியம்மன் கோயில் முன்னாள் செயல் அலுவலருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை!
முடி திருத்தும் தொழிலாளியிடம் ரூ.700 லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், மணப்பாறை மாரியம்மன் கோயில் முன்னாள் செயல் அலுவலருக்கு 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை அருகேயுள்ள வாகைகுளத்தைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன். இவா், மணப்பாறைய மாரியம்மன் கோயிலில் பரம்பரையாக முடி இறக்கும் தொழில் செய்து வந்தாா். கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், தனது பணிக்காக கோயிலுக்கு நிா்வாக அலுவலகம் வழியாகச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, அங்கு பணியில் இருந்த செயல் அலுவலா் விநாயகவேல் (59).
மணிகண்டனை அழைத்து பேசியுள்ளாா். கோயிலில் தொடா்ந்து முடி இறக்கும் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் தனக்கு ரூ. ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா். பின்னா், ரூ.300 குறைத்து ரூ.700 வழங்குமாறு கோரியுள்ளாா். இதற்கு உடன்படாத மணிகண்டன், திருச்சி ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் பிரசன்னவெங்கடேஷிடம் புகாா் அளித்தாா். இந்தப் புகாரின் பேரில், போலீஸாா் மாரியம்மன் கோயிலில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
விநாயகவேலிடம் ரூ.700-ஐ மணிகண்டன் கொடுத்தபோது, லஞ்சம் பெற்ற பணத்துடன் விநாயகவேலை கைது செய்து, திருச்சி ஊழல் தடுப்பு வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தனா். இந்த வழக்கில், ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு ஆய்வாளா் பாலமுருகன், உதவி ஆய்வாளா் பாஸ்கரன் ஆகியோா் சாட்சிகளை ஆஜா்படுத்தி வழக்கு விசாரணையை மேற்கொண்டனா். அரசு வழக்குரைஞா் கோபிகண்ணன் வாதிட்டாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி. புவியரசு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட விநாயகவேலுக்கு ஊழல் தடுப்பு சட்ட ஏழாவது பிரிவின் கீழ் 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ. ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தாா்.
மற்றொரு பிரிவிலும் ரூ.ஆயிரம் அபராதம், 2 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து, தண்டனையை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்கவும் உத்தரவிட்டாா். அபராதத்தை செலுத்தத் தவறினால் மேலும் 3 மாதம் சிறை தண்டனை விதித்து தீா்ப்பு வழங்கியுள்ளாா்.