திருச்சி
வளநாடு அருகே கிணற்றிலிருந்து பெண் சடலம் மீட்பு
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையை அடுத்த வளநாடு அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரவு கிணற்றிலிருந்து இளம்பெண் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
மணப்பாறையை அடுத்த மருங்காபுரி ஒன்றியம் சின்னக்கோனாா்பட்டியை சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணியன் மகள் திவ்யா (எ) வாசவி(20). புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகேயுள்ள தனியாா் நிறுவன ஊழியரான இவா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பணி முடித்து வீட்டுக்கு வந்த நிலையில், அருகிலிருந்த கிணற்றில் மூழ்கி தத்தளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தகவலறிந்து சென்ற நிலைய அலுவலா் மனோகா் தலைமையிலான துவரங்குறிச்சி தீயணைப்புத் துறை வீரா்கள் வாசவியை சடலமாக மீட்டனா். பின்னா் வாசவி உடலை வளநாடு போலீஸாா் மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.