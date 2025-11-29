டித்வா புயலால் திருச்சி பகுதிகளில் மழை! 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு!
டித்வா புயலால் திருச்சி மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முதல் சனிக்கிழமை இரவு வரை தொடா்ந்து அனைத்து வட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது.
திருச்சி மாவட்ட நிா்வாகம், பேரிடா் மேலாண்மைத் துறையால் மழை நிலவரம் 24 மணிநேரமும் தொடா்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. வானிலை ஆய்வு மைய எச்சரிக்கையைத் தொடா்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவே பரவலாக மழை பெய்யத் தொடங்கியது. பெரும்பாலான பகுதிகளில் தூறலுடன் தொடங்கிய மழையானது, இரவு வலுப்பெற்று கனமழையாக பெய்யத் தொடங்கியது.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு மட்டுமில்லாது, சனிக்கிழமை அதிகாலையும் மழையுடன் தொடங்கியது. சனிக்கிழமை நடைபெறவிருந்த பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகத்தின் பருவத் தோ்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது.
குறிப்பாக திருச்சி மாநகரப் பகுதிகளில் காலை 6.30 மணிக்கு தொடங்கிய மழை 8.45 மணி வரை தொடா்ந்தால் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. நடமாடும் உணவகங்கள், சாலையோரக் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை. பிற்பகலுக்கு மேலும், மாலையிலும், இரவிலும் அவ்வப்போது விட்டு விட்டு மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் சிரமப்பட நேரிட்டது.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு தொடங்கி சனிக்கிழமை காலை 6 மணி வரை மாவட்டம் முழுவதும் பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.) விவரம்: கல்லக்குடி- 7.2, லால்குடி- 4.4, நந்தியாறு தலைப்பு- 6.8, புள்ளம்பாடி- 3.6, தேவிமங்கலம்- 2.4, சமயபுரம்- 1, வாய்த்தலை அணைக்கட்டு- 2, மணப்பாறை- 1.8, பொன்னணியாறு அணை- 4, கோவில்பட்டி- 10.4, மருங்காபுரி- 6.2, முசிறி- 3, புலிவலம்- 2, தாத்தையங்காா்பேட்டை- 2, நவலூா்குட்டப்பட்டு- 2.5, துவாக்குடி- 3.4, குப்பம்பட்டி- 6, தென்பாடு- 1, துறையூா்- 1, பொன்மலை- 3.6, திருச்சி விமான நிலையம்- 3, திருச்சி ஜங்ஷன்- 3.4, திருச்சி நகரம்- 3 மி.மீ. என மாவட்டம் முழுவதும் மொத்தம் 80.7 மி.மீ மழை பெய்தது. சராசரியாக 3.36 மி.மீ. மழை பதிவானது. மேலும் 2 நாள்களுக்கு மழை தொடரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.