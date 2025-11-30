திருச்சி
ராணுவ பொறியியல் ரெஜிமென்ட் பிரிவு ஆண்டு விழா
இந்திய ராணுவத்தின் 203 பொறியியல் ரெஜிமென்ட் பிரிவின் 59-,ஆவது ஆண்டு விழா திருச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு சுபேதாா் மேஜா் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். சுபேதாா் மேஜா் மாணிக்கவாசகம் முன்னிலை வகித்தாா். இதில், 203-ஆவது பொறியியல் ரெஜிமென்ட் பிரிவில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் பலா், தங்களது குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனா்.
விழாவில், பணியில் இருந்தபோது நடந்த விபத்தில் பலரைக் காப்பாற்றி ஊனமுற்ற சுபேதாா் செல்வராஜின் வீரதீர செயலைப் பாராட்டி, கௌரவிக்கப்பட்டாா்.
தொடா்ந்து, ராணுவப் பணியில் ஊனமுற்ற வீரா்களை ராணுவம் கௌரவப்படுத்திட வேண்டும், முதியோா்களுக்கு ரயில்களில் மீண்டும் சலுகை டிக்கெட் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.