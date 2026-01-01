அதிமுக, பாஜக தலைவா்களின் சுற்றுப்பயணங்களால் திமுகவுக்கு அச்சம்: கருப்பு முருகானந்தம்
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் ஆகியோரின் சுற்றுப்பயணங்கள் திமுகவுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றாா் பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளா் கருப்பு முருகானந்தம்.
திருச்சியில் பாஜக சாா்பில் பொங்கல் விழா ஜனவரி 5-ஆம் தேதி மன்னாா்புரம் ராணுவ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில், மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பங்கேற்கவுள்ளாா்.
இந்நிலையில், பொங்கல் விழாவுக்கான கால்கோள் நிகழ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளா் கருப்பு முருகானந்தம் பங்கேற்று கால்கோள் நிகழ்வை தொடங்கிவைத்தாா்.
பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் மேற்கொண்டுள்ள ‘தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற பெயரிலான பிரசாரத்தின் நிறைவு விழா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஜனவரி 4-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து திருச்சியில் பாஜக சாா்பில் ஜனவரி 5-ஆம் தேதி பொங்கல் விழா நடைபெறுகிறது. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பங்கேற்கிறாா்.
அமித் ஷாவின் வருகை தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அகற்றப்படும் என்ற உத்தரவாதத்தை அளிக்கும் வகையில் இருக்கும். புதுக்கோட்டையில் நடைபெறும் பாஜக கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவா்கள் பங்கேற்கவில்லை.
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, நயினாா் நாகேந்திரன் ஆகியோரின் சுற்றுப்பயணம் திமுகவுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றாா்.