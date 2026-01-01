போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த 3 போ் கைது
திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த மூவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி உறையூா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக உறையூா் போலீஸாருக்கு புதன்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, உறையூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் வெங்கடேஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் உறையூா் பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, மேல கல்நாயக்கன்பட்டி வீதியிலுள்ள பொது கழிப்பறை அருகே சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில், அவா்கள் உறையூா் மேல கல்நாயக்கன்பட்டி வீதியைச் சோ்ந்த செ.வெங்கடேஷ் (22), உய்யக்கொண்டான் திருமலை கிழக்கு வீதியைச் சோ்ந்த ம. கோபி சங்கா் (21) என்பதும், இருவரும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து 20 மாத்திரைகள், 3 ஊசிகள், ஒரு சலைன் பாட்டில் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, ரேஸ்கோா்ஸ் சாலையில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கம் அருகே உள்ள அரசு கல்லூரி மாணவா் விடுதி அருகே போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த கருமண்டபம் அசோக் நகரைச் சோ்ந்த ப. வெற்றிவேல் (25) என்பவரை கே.கே.நகா் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 20 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.