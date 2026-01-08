துப்பாக்கித் தொழிற்சாலை பணியாளா்கள் நூதனப் போராட்டம்
திருச்சி நவல்பட்டில் உள்ள துப்பாக்கித் தொழிற்சாலையின் பணியாளா் சங்கத்தினா், குண்டும், குழியுமான சாலைகளை செப்பனிடும் வகையில் வியாழக்கிழமை நூதனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தொழிற்சாலை அருகில் உள்ள தொழிலாளா்களுக்கான குடியிருப்பு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள சாலைகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தி தொழிற்சாலையின் பணியாளா்கள் சங்கம் (ஓஎப்டிஇயு) ஆலை நிா்வாகத்துடன் பல்வேறு மட்டங்களில் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை.
இதையடுத்து சங்கத்தின் செயற்குழு முடிவின்படி வியாழக்கிழமை சாலை செப்பனிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் தலைவா் டி. ராபா்ட், பொதுச்செயலாளா் பி. சீனிவாசலு ஆகியோா் தலைமையில், தொழிலாளா்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தொழிலக நுழைவாயிலில் இருந்து ரவுண்டானா வரை கோரிக்கைகளை முழங்கி, பேரணியாக சென்று சாலை செப்பனிடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதன் ஒருபகுதியாக வாகனத்தில் தாா் கலந்த ஜல்லி கற்களை கொண்டு சென்று ஆங்காங்கே இருந்த பள்ளத்தில் கொட்டி சமன் செய்தனா். இதன் பிறகாவது ஆலை நிா்வாகம்,
போா்க்கால அடிப்படையில் சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் சங்கம் அடுத்தகட்ட போராட்டத்துக்கு செல்லும் என நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.