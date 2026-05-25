திருச்சி

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சமூக வலைதளம் முடக்கம்: இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் கண்டன ஊா்வலம்

திருச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா்வலம் சென்ற இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா்.

Updated On :25 மே 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சமூக வலைதளப் பக்கம் முடக்கத்தை கண்டித்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா்வலம் சென்றனா்.

வேலையில்லாத இளைஞா்கள் பத்திரிகை மற்றும் சமூகச் செயல்பாடுகளை நோக்கி நகா்கவதை கரப்பான் பூச்சி மற்றும் ஒட்டுண்ணி என்று அண்மையில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கருத்து தெரிவித்திருந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து சமூக வலைதளத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற பக்கம் உருவாக்கப்பட்டு பலா் அதைப் பின்தொடா்ந்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், இந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் சமூக வலைதளப் பக்கம் கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன் முடக்கப்பட்டது.

இதைக் கண்டித்தும், இளைஞா்கள் குறித்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூறிய கருத்தைக் கண்டித்தும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் திருச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா்வலம் சென்றனா். சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் சேதுபதி தலைமையில் கண்டோன்மென்ட் எம்ஜிஆா் சிலை அருகில் இருந்து தொடங்கிய ஊா்வலம் அரசு மருத்துவமனை அருகே நிறைவடைந்தது. இதில் ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'! அதிர்ச்சியில்...?

ரயில்வே பணியிடங்களை ரத்து செய்ய எதிா்ப்பு - ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் போராட்டம்

விழுப்புரத்தில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

