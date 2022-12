ரேஷன் கடைகள் குறித்த புகாா்களுக்கு 1967 எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்

