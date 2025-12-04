அரியலூரில் அரசு ஊழியா்கள் சாலை மறியல்
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா் 102 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். அரசுத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி, வருவாய் கிராம ஊழியா்கள், ஊா்ப்புற நூலகா்கள், எம்ஆா்பி செவிலியா்கள் உள்ளிட்ட சிறப்புக் காலமுறை, தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியத்தில் பணியாற்றும் ஊழியா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், சட்டப்பூா்வ ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். சாலைப் பணியாளா்களின் 41 மாத பணி நீக்கக் காலத்தை சென்னை உயா்நீதிமன்ற ஆணைப்படி பணிக்காலமாக முறைப்படுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் ஊரக வளா்ச்சித்துறையில் ஊராட்சி செயலா்கள் ஆகியோரை அரசு ஊழியா்களாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 12 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அண்ணா சிலையிலிருந்து பேருந்து நிலையம் நோக்கிச் சென்ற அரசு ஊழியா் சங்கத்தினா், அங்கு மறியலில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல் துறையினா் 51 பெண்கள் உள்பட 102 பேரை கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவைத்து மாலையில் விடுவித்தனா்.
போராட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் என். வேல்முருகன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் ஷேக்தாவூத், மாவட்டப் பொருளாளா் பைரவன் உட்பட நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.