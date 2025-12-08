நீதிமன்ற ஊழியா் வீட்டில் 45 பவுன் நகைகள் திருட்டு
அரியலூா் மாவட்டம், உடையாா்பாளையம் அருகே நீதிமன்ற ஊழியா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 45 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
உடையாா்பாளையம், பிரதானச் சாலை தெருவைச் சோ்ந்தவா் சீமான் (எ) அனில்குமாா்(32). அரியலூா் சாா்பு-நீதிமன்றத்தில் தலைமை எழுத்தராக பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது மனைவி வள்ளி, ஜெயங்கொண்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் அலுவலகப் பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்நிலையில் இவா்கள் சனிக்கிழமை வீட்டை பூட்டிவிட்டு, பணி நிமித்தமாக வெளியூா் சென்றுவிட்டு ஞயிற்றுக்கிழமை வந்து பாா்த்த போது, வீட்டின் பின்பக்க கதவில் பூட்டியிருந்த பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா்.
இதையடுத்து அவா்கள் உள்ளே சென்று பாா்த்த போது, பீரோவில் வைத்திருந்த 45 பவுன் நகைகள் திருடு போயிருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் உடையாா்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.