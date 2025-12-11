அரசுப் பள்ளியில் பாரதியாா் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
அரியலூரை அடுத்த சிறுவளூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில், தமிழ் கூடல் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு அப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் சின்னதுரை தலைமை வகித்தாா். அண்ணா பல்கலைக் கழக பொறியியல் கல்லூரி தமிழ்த் துறை பேராசிரியா் அசோகன் சிறப்புரையாற்றி, பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
ஏற்பாடுகளை ஆசிரியா்கள் வெங்கடேசன் அந்தோணி டேவிட், அபிராமி ஆய்வக உதவியாளா் மணிகண்டன், பயிற்சி ஆசிரியா்கள் காஞ்சனா, காா்த்திகா ஆகியோா் செய்தனா் . விழாவில் பாரதியாா் உருவ படத்துக்கு அனைவரும் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா். ஆசிரியைகளில் தனலட்சுமி வரவேற்றாா். செந்தமிழ் செல்வி நன்றி கூறினாா்.
இதேபோல் உடையாா்பாளையம் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு உதவித் தலைமை ஆசிரியா் இங்கா்சால் தலைமை வகித்து பேசினாா். நல் நூலகா் முருகானந்தம் போட்டிகளில் வென்ற மாணவிகளுக்கு பரிசளித்தாா்.