அரியலூா் அருகே திருமணத்தை மீறிய உறவால் தம்பதி தூக்கிட்டு தற்கொலை

அரியலூா் அருகே முறைதவறிய உறவைக் கைவிட முடியாத கள்ளக் காதலா்கள் மரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை
அரியலூா் அருகே முறைதவறிய உறவைக் கைவிட முடியாத கள்ளக் காதலா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டனா்.

அரியலூரை அடுத்த தலையாரிக்குடிகாடு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விஜய் (35). சிற்றுந்து ஓட்டுநரான இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனா். இதேபோல அரியலூரை அடுத்த நுரையூரைச் சோ்ந்தவா் தேவி (34). இவருக்கும் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனா்.

இந்நிலையில், சிற்றுந்தில் தேவி சென்று வந்தபோது விஜயுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு நாளடையில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக இருந்துவந்தது. இருவரின் குடும்பத்தினரும் கண்டித்த நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறினா். அவா்கள் இருவரையும் குடும்பத்தினா் அறிவுரை கூறி அழைத்துச் சென்றனா்.

ஆனாலும், இருவரும் உறவைத் தொடா்ந்து வந்தநிலையில், கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு மீண்டும் இருவரும் அவரவா் வீட்டை விட்டு வெளியேறினா்.

இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை சின்னமணக்குடி கிராமத்தின் காட்டுப்பகுதியில் உள்ள ஒரு மரத்தில், விஜய் மற்றும் தேவி ஆகிய இருவரும் தூக்கில் பிணமாக தொங்கியபடி இருந்ததைப் பாா்த்த பொதுமக்கள் கயா்லாபாத் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினா், இருவரின் சடலத்தையும் மீட்டு அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து, வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

