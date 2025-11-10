மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 4 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கல்
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் கருணை அடிப்படையில் 4 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் பொ.ரத்தினசாமி தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடம் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து அவா்கள் அளித்த 334 மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
முன்னதாக அவா், வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறையின் சாா்பில் 4 நபா்களுக்கு அலுவலக உதவியாளா் நிலையில் கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் ஆணைகளையும், தன்விருப்ப நிதியிலிருந்து 1 பயனாளிக்கு ரூ.26,000 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரத்தையும் வழங்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ஆ.ரா.சிவராமன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் பரிமளம் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.