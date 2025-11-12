அரியலூர்
அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் ‘தமிழ் கனவு’ சொற்பொழிவு
விளாங்குடி அடுத்த காத்தான்குடிக்காடு கிராமத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக் கழக பொறியியல் கல்லூரியில், உயா்கல்வித் துறை, தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் சாா்பில் ‘மாபெரும் தமிழ்க் கனவு’ என்ற பெயரிலான பண்பாட்டுப் பரப்புரை சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அரியலூா் மாவட்டம், விளாங்குடி அடுத்த காத்தான்குடிக்காடு கிராமத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக் கழக பொறியியல் கல்லூரியில், உயா்கல்வித் துறை, தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் சாா்பில் ‘மாபெரும் தமிழ்க் கனவு’ என்ற பெயரிலான பண்பாட்டுப் பரப்புரை சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகா தலைமை வகித்துப் பேசினாா். கவிஞா் ஆண்டாள் பிரியதா்ஷினி கலந்து கொண்டு வானத்துக்குக் கீழே பூமிக்கு மேலே எனும் தலைப்பில் பேசினாா். தொடா்ந்து, கேள்விகளை எழுப்பிய மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி கேள்வியின் நாயகன், நாயகி எனப் பட்டம் சூட்டி அவா்களின் சந்தேகங்களுக்கு உரிய விளக்கங்களை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், அரியலூா் அரசு கலைக் கல்லூரி முதல்வா் சித்ரா மற்றும் கல்லூரி பேராசிரியா்கள், அனைத்து நிலை அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.