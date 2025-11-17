வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் ரங்கோலி கோலம் மூலம் விழிப்புணா்வு
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில், வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆா்.) குறித்து, மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் சாா்பில் ரங்கோலி கோலம் மூலம் திங்கள்கிழமை விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கோலத்தினை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் பொ.ரத்தினசாமி, மகளிா் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினா்களுக்கு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்த தகவல் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா.சாஸ்திரி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் பரிமளம், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் ராமலிங்கம், தோ்தல் வட்டாட்சியா் வேல்முருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தா.பழூா்: அரியலூா் மாவட்டம், தா.பழூா் அருகே வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெறும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளா் சீா்திருத்த பணிகள் குறித்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.சொ.க.கண்ணன் திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
இந்நிகழ்வில் ஒன்றிய அவைத்தலைவா் எஸ்.சூசைராஜ், மாவட்ட பிரதிநிதிகள் கோவி.சீனிவாசன், எஸ்.ஆா். தமிழ்ச்செல்வன், மாவட்ட அணி நிா்வாகிகள் ந.காா்த்திகைகுமரன், த.குணசீலன், சம்மந்தம்,
உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.