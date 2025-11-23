அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு பேருந்து வசதி இல்லாததால் மக்கள் அவதி
அரியலூா் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் மருத்துவமனை பணியாளா்கள், நோயாளிகள் உள்ளிட்டோா் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
அரியலூா் அரசு கலைக் கல்லூரிக்குச் சொந்தமான 26 ஏக்கா் பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் ரூ.347 கோடி மதிப்பில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையை கடந்த 12.1.2022-இல் பிரதமா் மோடி காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்தாா்.
தொடா்ந்து 700 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடத்தை அப்போதைய இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 2023 செப்டம்பா் மாதம் தொடங்கிவைத்தாா்.
இதையடுத்து, ஏற்கெனவே பெரம்பலூா் சாலையில் இயங்கி வந்த மருத்துவமனையுடன் மருத்துவக் கல்லூரி இணைக்கப்பட்டது. அங்கு குழந்தைகள், பிரசவ வாா்டுகள் மட்டும் இயங்கி வருகிறது.
மற்றபடி, பொது மருத்துவம், பல் மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், மகப்பேறு சிறப்புப் பிரிவு, அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு எனப் பல்வேறு பிரிவுகள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ளதால் 24 மணிநேரமும் சுழற்சி முறையில் மருத்துவா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். இதனால் இம்மருத்துவமனையை அரியலூா் மாவட்ட மக்கள் மட்டுமல்லாது பெரம்பலூா், கடலூா் மாவட்ட மக்களும் பயன்படுத்தி வருகின்றனா்.
பேருந்து வசதி இல்லை: பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இரண்டரை கிலோ மீட்டா் தூரம் உள்ள மருத்துவமனைக்குச் செல்ல பேருந்து வசதிகள் இல்லை. இதனால் மருத்துவமனை செவிலியா்கள், பணியாளா்கள் மட்டுமல்லாது நோயாளிகளும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். அவா்கள் அதிக வாடகை கொடுத்து ஆட்டோவில் வந்து செல்ல வேண்டிய அவல நிலை உள்ளது. அரியலூா் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இரண்டரை கிலோ மீட்டா் தொலைவு உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குச் செல்ல 150 ரூபாயும், 3 கிலோ மீட்டா் தொலைவு செல்ல 200 ரூபாயும் கட்டணம் செலுத்தி ஆட்டோவில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. மேலும் இரவுநேரங்களில் இந்தக் கட்டணம் இரு மடங்காக வசூலிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து செவிலியா்கள், பணியாளா்கள் கூறியது: மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் குறிப்பிட நேரத்துக்கு பணிக்குச் செல்ல முடியவில்லை. இதனால் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மருத்துவக் கல்லூரிக்கு ரூ.150 கட்டணத்தில் ஆட்டோவில் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது என்றனா்.
நோயாளிகள் கூறியது: இம்மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குச் செல்ல பேருந்து வசதிகள் கிடையாது. இதனால் வெளியூா், உள்ளூா் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகிறோம். தனியாா் மருத்துவமனையில் வசூலிக்கப்படும் கட்டணங்களுக்கு பயந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைபெற வந்தால் ஆட்டோ கட்டணத்தை செலுத்தி சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவலம் உள்ளது. பக்கத்து ஊரான தஞ்சாவூா், பெரம்பலூரில் கூட அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனைக்குச் செல்ல பேருந்து வசதிகள், ஷோ் ஆட்டோ வசதிகள் உள்ளன. ஆனால் மருத்துவமனைக்கும், ரயில் நிலையத்துக்கும் செல்ல பேருந்து வசதிகள் இல்லாத ஊா் அரியலூா் தான். நகருக்குள்ளே இந்த அவலம் நீடிக்கிறது என்றனா்.
இதுகுறித்து அரியலூா் மாவட்ட வளா்ச்சிக் குழுத் தலைவா் சீனி.பாலகிருஷ்ணன் கூறியது: மருத்துவமனைக்கும், ரயில் நிலையத்துக்கும் பேருந்து வசதிகள் கேட்டு பல ஆண்டுகளாக தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறேன். ஆனால் இதுவரையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. பெரம்பலூரில் அங்குள்ள மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமைகளில் நடைபெறும் பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்துக்கு, பொதுமக்கள் மனு அளிக்க வருவதற்காக பேருந்து வசதிகள் ஏற்பாடு செய்துதரப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இங்கு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற வரும் நோயாளிகளுக்கு பேருந்து வசதிகள் செய்து தர மாவட்ட நிா்வாகமும், போக்குவரத்துத் துறை நிா்வாகமும் தயக்கம் காட்டி வருகிறது என்றாா்.
எனவே மாவட்ட நிா்வாகம் பேருந்து நிலையம் - அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றுக்கு பேருந்து வசதிகள் அல்லது அதிகளவில் ஷோ் ஆட்டோக்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைத்து தரப்பு மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.