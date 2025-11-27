அரியலூர்
சிறப்பு முகாமில் 111 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கடனுதவிகள்
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், நடைபெற்ற கல்விக் கடன் முகாமில், 111 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 6.33 கோடியிலான கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இம்முகாமில் கலந்து கொண்ட பாரத ஸ்டேட் வங்கி, இந்தியன் வங்கி, கனரா வங்கி உள்ளிட்ட வங்கிகள், மாணவ, மாணவிகள் அளித்த 215 விண்ணப்பங்களில் 111 விண்ணப்பங்களை மட்டும் உடனடியாக பரிசீலித்து கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம், செவிலியா்கள் உள்ளிட்ட படிப்புகளை பயில கல்விக் கடனுதவிகளை ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் ஆ.ரா. சிவராமன், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத் திட்ட இயக்குநா் சு. தேன்ராஜ், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் சங்கர சுப்பரமணியன், வங்கி அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.