அரியலூர்

அரியலூா் மாவட்டத்தில் வழக்குரைஞா்கள் பணி புறக்கணிப்பு

Published on

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரியலூா், செந்துறை, ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய நீதிமன்றங்களில், வழக்குரைஞா்கள் தங்களது பணிகளை வெள்ளிக்கிழமை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இணையவழியில் வழக்குகள் பதிவு செய்ய அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தாமல், இந்த நடைமுறையை அமல்படுத்துவதை ஒத்திவைக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

அரியலூரில் வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தலைவா் மனோகரன், செந்துறையில் சங்கத் தலைவா் காா்ல்மாா்க்ஸ், ஜெயங்கொண்டத்தில் சங்கத் தலைவா் தமிழ்மாறன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். வழக்குரைஞா்கள் பணி புறக்கணிப்பு காரணமாக வழக்கமான நீதிமன்றப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.

X
Dinamani
www.dinamani.com