அரியலூர்
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்பத்துக்கு டிச.1 மற்றம் 2-ஆம் தேதிகளில் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கப்படவுள்ளது
அரியலூா் மாவட்டத்தில் வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்பத்துக்கு டிச.1 மற்றம் 2-ஆம் தேதிகளில் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கப்படவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: தமிழக முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாா்களின் இல்லத்துக்கே சென்று அரிசி, சா்க்கரை உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருள்களை விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி டிச.1 மற்றும் 2-ஆம் தேதிகளில் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அரியலூா் மாவட்டத்தில் 481 ரேஷன் கடைகளை சோ்ந்த 25,674 குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயனடைவா். எனவே, பயனாளிகள் வீடுகளில் இருந்து பொருள்களை பெற்று பயனடையலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.