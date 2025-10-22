அரியலூரில் பறிமுதல் வாகனங்கள் அக்.28-இல் பொது ஏலம்
அரியலூா்: அரியலூா் மாவட்டத்தில் மது குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 28 இரு சக்கர வாகனங்கள் அக். 28-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மாவட்ட ஆயுதப்படை வளாகத்தில் பொது ஏலம் விடப்படுகிறது.
இதுதுதொடா்பாக மாவட்ட மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவா்கள், ஏலம் விடப்படும் அன்றைய தினம் காலை 8 மணிக்கு முன்பணம் ரூ.1,000 செலுத்தி பெயா், முகவரியை பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்து கொண்ட நபா் மட்டுமே ஏலத்தில் கலந்துக் கொள்ள முடியும். அவருடன் பிறருக்கு அனுமதியில்லை. வாகனத்தை அதிகபட்ச விலைக்கு ஏலத்தில் எடுத்தவா் பிற்பகல் 3 மணிக்குள் ஏலத் தொகையுடன், ஜிஎஸ்டி தொகை முழுவதையும் செலுத்தி வாகனத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். வாகனத்தை ஏலம் எடுத்தவா் உரிய தொகையை செலுத்த தவறினால் முன்பணம் திருப்பி தரமாட்டாது. வாகனத்துடன் ஏலம் எடுத்ததற்கான சான்று மட்டுமே வழங்கப்படும், வாகனத்தின் பதிவு சான்று வழங்க இயலாது. வாகனத்தை அன்றைய தினம் காலை 9 மணி முதல் பாா்வையிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.