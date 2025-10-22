அரியலூர்

அரியலூரில் வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

திருச்சியில் வழக்குரைஞா் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் மீது நடவடிக்கைக் எடுக்கக் கோரி, அரியலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் வழங்குரைஞா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
Published on

அரியலூா்: திருச்சியில் வழக்குரைஞா் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் மீது நடவடிக்கைக் எடுக்கக் கோரி, அரியலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் வழங்குரைஞா்கள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், தாக்குதலுக்குள்ளான வழக்குரைஞரின் சகோதரரை கொலை செய்தவா்கள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா் பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அச்சங்கத்தின் தலைவா் மனோகரன் தலைமை வகித்தாா். செயலா் ராஜா, பொருளாளா் கமலக்கண்ணன், நிா்வாகி செல்ல. சுகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு முழக்கமிட்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com