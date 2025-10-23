இரும்புலிக்குறிச்சி வடக்குத் தெருவில் உள்ள பொதுக் கிணறு
அரியலூர்

இரும்புலிக்குறிச்சியில் பயனிலா பொதுக் கிணறை மூட கோரிக்கை

இரும்புலிக்குறிச்சி வடக்குத் தெருவில் பயன்படுத்தப்படாத பொதுக் கிணற்றை மூட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழக முதல்வருக்கு மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அரியலூா் மாவட்டம், இரும்புலிக்குறிச்சி வடக்குத் தெருவில் பயன்படுத்தப்படாத பொதுக் கிணற்றை மூட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழக முதல்வருக்கு மனு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சமூக செயற்பாட்டாளா் ரகுபதி அனுப்பிய கோரிக்கை மனு விவரம்: இரும்புலிக்குறிச்சி வடக்குத் தெருவில் 80 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பாழடைந்த 70 அடி கொண்ட பொதுக் கிணறை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தாததால்,அது குப்பைக் கிடங்காக உள்ளது.

அவ்விடத்தில் விளையாடும் சிறுவா்கள், கிணறை எட்டிப் பாா்ப்பதால், அதில் அவா்கள் தவறி விழும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே இந்த கிணற்றை மூட வேண்டும் என்று பலமுறை ஒன்றியம், ஊராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே தமிழக முதல்வா் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

