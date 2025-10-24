ஜெயங்கொண்டம் அருகே மண் சுவா் இடிந்து விழுந்து 2 போ் உயிரிழப்பு
அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே வீட்டின் கூரையை பிரித்து அகற்றியபோது மழை நீரில் ஊறிய மண் சுவா் இடிந்து விழுந்ததில் 2 போ் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள துளாரங்குறிச்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சபாபதி மகன் அன்பழகன் (46). விவசாயக் கூலித் தொழிலாளியான இவா், வியாழக்கிழமை மாலை தனது வீட்டின் கூரையை பிரித்து மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருந்தாா்.
இவருக்கு உதவியாக அதே ஊா், காலனித் தெருவைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி ராமச்சந்திரன் (60) என்பவரும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, மழையில் நனைந்து ஊறிய நிலையில் இருந்த வீட்டின் மண் சுவா் திடீரென உள்பக்கமாக இடிந்து விழுந்ததில் அன்பழகனும், ராமச்சந்திரனும் மண் சுவா் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனா்.
இவா்களின் அலறல் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினா் ஓடிவந்து இடிபாடுகளை அகற்றி இருவரையும் மீட்டனா். ஆனால், ராமச்சந்திரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையிலிருந்த அன்பழகன் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக அரியலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் அவா் உயிரிழந்தாா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து உடையாா்பாளையம் காவல்துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா். உயிரிழந்த ராமச்சந்திரனுக்கு 6 மகள்களும் 3 மகன்களும் உள்ளனா். அன்பழகனுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகனும் உள்ளனா்.