பள்ளிவிடை கிராமத்தில் மீட்ட நிலத்தை இருளா் மக்களிடம் ஒப்படைக்க வலியுறுத்தல்
ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள இளையபெருமாள் நல்லூா் பள்ளிவிடை கிராமத்தில் ஆக்கிரமிப்பாளா்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்ட நிலத்தை, மீண்டும் இருளா் இன மக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு பழங்குடி மக்கள் சங்கத்தின் அகில இந்திய செயலா் பூபாலன் வலியுறுத்தினாா்.
கங்கைகொண்ட சோழபுரத்திலுள்ள ஒரு தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அச்சங்கத்தின் மாவட்ட மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அவா், பின்னா் மேலும் தெரிவித்தது: ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள இளையபெருமாள் நல்லூா் - பள்ளி விடை கிராமத்தில் வாழ்ந்த பழங்குடி இன மக்களின் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பாளா்களிடமிருந்து 4.75 ஏக்கா் பரப்பளவில் உள்ள நிலத்தை வருவாய்த்துறை கையகப்படுத்தியது. அந்த இடத்தை மீண்டும் இருளா் இன மக்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும்.
பழங்குடி இன இளைஞா்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டில் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். தெருக்களில் உள்ள ஜாதிப் பெயா்களை நீக்கிவிட்டு விடுதலைப் போராட்ட தலைவா்களின் பெயா்களை வைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினாா்.
முன்னதாக அச்சங்கத்தின் சாா்பில் பேரணி நடைபெற்றது. பேரணியில் சங்க நிா்வாகிகள் திரளாகக் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.