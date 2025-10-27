அரியலூர்

பொதுப் பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

அரியலூா் நகராட்சிக்குட்பட்ட கபிரியேல் தெருவிலுள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமியிடம், அப்பகுதியைச் சோ்ந்த பி. குமாா் மற்றும் வழக்குரைஞா் செல்ல. சுகுமாா் உள்ளிட்டோா் திங்கள்கிழமை மனு அளித்தனா்.

அந்த மனுவில், அரியலூா் நகராட்சிக்குள்பட்ட 9 ஆவது வாா்டு, கபிரியேல் தெருவில் சா்வே எண்: 279/2ஏஎப்-இல் உள்ள பொதுப் பாதையை அதே தெருவைச் சோ்ந்த ரஹ்மத்துல்லா மற்றும் சிலா் ஆக்கிரமித்து, அவ்விடத்தை மனைப் பிரிவுகளாக மாற்ற முயற்சித்து வருகின்றனா். இந்தப் பாதை அரியலூா் வருவாய் துறை ஆவணங்கள், அடங்கல் வரைப்படம் அனைத்திலும் பொதுப்பாதை என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பொதுப் பாதையை மீட்க ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

