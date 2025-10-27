அரியலூர்
மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 268 மனுக்கள்
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில், பொதுமக்களிடமிருந்து 268 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடம் கோரிக்கைகளைக் கேட்டறிந்து, அவா்கள் அளித்த மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.