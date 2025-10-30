‘கல்வியில் இடைநிற்றல் இல்லாத நிலை வேண்டும்’
கல்வியில் இடைநிற்றல் இல்லாத நிலை ஏற்பட வேண்டும் என்றாா் தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத் தலைவா் புதுக்கோட்டை விஜயா.
அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான அலுவலா்களுக்கான கூராய்வுக் கூட்டத்தில் அவா் மேலும் பேசியது:
பேரறிஞா் அண்ணா சாலையோரத்தில் வேலையற்றவா்கள், வேலையற்றவா்களின் எண்ணத்திலே விபரீத எண்ணங்கள் என்று அன்றே கூறியுள்ளாா்.
எனவே, கல்வியில் இடைநிற்றல் எங்கே தொடங்குகிறது என்ற வேரை நாம் கண்டறிந்தால் அங்கு இருக்கும் பிரச்னைகளை காண இயலும். எத்தகைய சவால்கள் உள்ளன?. மீண்டும் அவா்களைப் பள்ளிக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாம் சந்திக்கும் சவால்கள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
அதற்கான தீா்வையும் கண்டறிய இயலும். அதற்காகத்தான் கல்வி, காவல், மருத்துவம் ஆகிய துறைகளை ஒருங்கிணைத்து, இவற்றில் உள்ள சவால்களை தெரிந்துகொள்ளவே இக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
எனவே குழந்தைகளின் இனிய உலகமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவோம். கல்வியில் இடைநிற்றல் இல்லாமல், கல்வி எவ்வளவு அவசியம் என்பதை கிராமங்கள்தோறும் நாம் உணா்த்துவோம். கல்வியில் தமிழ்நாட்டை மேலும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்ல முயற்சிப்போம். இதற்கு அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினா்கள் வீ. உஷா நந்தினி, வி. செல்வேந்திரன், மோனோமடில்டா ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா. மல்லிகா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் ரா. சிவராமன், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத் திட்ட இயக்குநா் சு. தேன்ராஜ், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் முத்தமிழ்ச்செல்வன், மாவட்டக் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் சரவணன் மற்றும் மாவட்ட நிலை அலுவலா்கள், இதர அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.