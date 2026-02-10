அரியலூா் மாவட்டம், விக்கிரமங்கலம் மற்றும் பூவந்திகொல்லை பகுதிகளுக்கு ‘மகளிா் விடியல்’ பயண பேருந்துசேவைகள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
அரியலூா் மாவட்டம், சுத்தமல்லி மற்றும் பூவந்திக்கொல்லை ஊராட்சியில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கும்பகோணம்) லிட், திருச்சி மண்டலம் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சா.சி.சிவசங்கா், தத்தனூா், வடகடல், குடிகாடு வழியாக ஜெயங்கொண்டத்துக்குச் செல்லும் (மறு மாா்க்கம் செல்லும்) மகளிா் விடியல் பேருந்து சேவையை விக்கிரமங்கலம் வரையும், அரியலூரில் இருந்து சுத்தமல்லி வழியாக இருக்கையூா் செல்லும் பூவந்திகொல்லை தொட்டு வரையும் வழித்தடத்தை நீட்டிப்பு செய்தும், சென்னை கிளாம்பாக்கம் செல்லும் பேருந்தை தா. பழுா் வழியாக சுத்தமல்லி வரை தடம் மாற்றம் செய்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்குக் தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கும்பகோணம்) லிட் நிா்வாக இயக்குநா் க. தசரதன், திருச்சி மண்டலம் பொது மேலாளா் டி. சதீஸ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.