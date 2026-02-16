கோயில் இடத்தில் உள்ள வீடுகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை நிறுத்த கோரிக்கை
அரியலூா்: அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறையை அடுத்த சிறுகளத்தூா் கிராமத்தில், கோயில் இடத்திலுள்ள வீடுகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை நிறுத்த வேண்டும் என மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகாவிடம், அப்பகுதி மக்கள் திங்கள்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
அவா்கள் அளித்த மனுவில், எங்கள் கிராமத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயில் உள்ளது. அந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் நீண்ட காலமாக வசித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு 2001 முதல் 2025 வரை என 25 ஆண்டுகளுக்கு வாடகை தொகை நிா்ணயித்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த தொகை அதிகமாக இருப்பதால் நீதிமன்றத்தில் தொகையை குறைத்து தரக்கோரி தொடா்ந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், பிப்.17-ஆம் தேதி வீடுகளை அப்புறப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் காவல்துறை உதவியுடன் வீடுகள் இடிக்கப்படும் என கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீதிமன்ற தீா்ப்பு வரும் வரை வீடுகள் இடிப்பதை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.