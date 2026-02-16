அரியலூர்

தா.பழூரில் அரசு தொழிற்பயிற்சி மைய கட்டடம் கட்ட அடிக்கல்

அரியலூா் மாவட்டம், தா.பழூரில் ரூ.9.19 கோடி மதிப்பில், அரசு தொழிற்பயிற்சி மையத்துக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா
அரியலூா்: அரியலூா் மாவட்டம், தா.பழூரில் ரூ.9.19 கோடி மதிப்பில், அரசு தொழிற்பயிற்சி மையத்துக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க.சொ.க.கண்ணன் முன்னிலை வகித்தாா். ஆட்சியா் பொ.ரத்தினசாமி பங்கேற்று, கட்டடம் கட்ட அடிக்கல் நாட்டி பணியை தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது, பணிகளை தரமான கட்டுமானப் பொருள்களை கொண்டு உரிய காலத்துக்குள் விரைவாக முடித்து மாணவா்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென சம்மந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

2 ஏக்கா் பரப்பளவு கொண்டு இடத்தில், தரை மற்றும் முதல் தளம் என அடுக்கு கொண்ட கட்டடத்தில், முதல்வா் அறை, 4 வகுப்பறைகள், அலுவலக அறை, ஆசிரியா்களுக்கான அறை, நூலகம், சேமிப்பு அறை, காகித நிலைய அறை, ஆவண பாதுகாப்பு அறை, வரைபட அறை, மின்னணு வகுப்பறை, மொழி மற்றும் மென் திறன் ஆய்வகம், வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் என அமைகிறது.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் ரா.சிவராமன், உடையாா்பாளையம் கோட்டாட்சியா் ஷீஜா, மண்டல பயிற்சி இணை இயக்குநா் பரமேஸ்வரி, பொதுப்பணித் துறை உதவிப்பொறியாளா் மகேந்திரவா்மா, தொழிற்பயிற்சி நிலைய முதல்வா்கள் ஜான் பாஷா (தா.பழூா்), அறிவழகன் (அரியலூா்), வசந்த் (காட்டுமன்னாா்கோவில்) உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

